大阪杯（4月5日、阪神）に向けて調整中のマスカレードボール（牡4＝手塚久）が、同レース参戦を自重することが分かった。11日の社台サラブレッドクラブが発表した。12日に宮城県・山元トレセンに放牧に出される。同馬は緊迫する中東情勢を踏まえ、ドバイシーマクラシック（28日、メイダン）の遠征を取りやめ、大阪杯に目標を切り替えて調整を続けていたが、6日の時点で左後肢の歩様にぎこちなさがあり、馬場入りを数日控えてい