阿部一二三全日本柔道連盟は11日、10月の世界選手権（バクー）代表の一部を発表し、男子66キロ級で五輪2連覇の阿部一二三を選出した。他に昨年の同級世界王者の武岡毅、ともに世界2位で90キロ級の田嶋剛希（いずれもパーク24）と100キロ級の新井道大（東海大）、81キロ級の老野祐平（旭化成）も選ばれた。強化委員会で4月の全日本選抜体重別選手権（福岡国際センター）で他の選手が優勝しても、上回ることはないと判断された。