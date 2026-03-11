1週間当たりの運動時間が男性は90.0分だった一方、女性は59.8分と、男女の間で大きく差があることがスポーツ庁による調査で明らかになりました。スポーツ庁は去年（2025年）11月、インターネット上で調査を行い、全国の約4万人から回答を得ました。調査結果によりますと、20歳以上の1週間当たりの運動時間は、中央値が69分となりました。「運動」の定義が異なり、単純比較は難しいものの、WHOは1週間当たり、150分の運動を推奨して