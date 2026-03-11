日経平均株価は一時1400円あまり上昇し、節目の5万5000円を回復しました。【映像】日経平均が5万5000円を回復きょうは取引開始直後からAI半導体関連株を中心に買いが先行し、上げ幅は一時1400円を超えました。ただ上昇が一服すると利益確定の売りもみられ、終値はきのうより776円高い5万5025円でした。イラン情勢をめぐる原油価格の動きを反映し、日経平均は連日大幅な値動きとなっています。（ANNニュース）