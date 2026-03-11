ミスタードーナツは、2026年3月11日から下旬までの期間限定で「桜もちっとドーナツ」全4種を販売しています（一部店舗を除く）。ミスド"春の風物詩"が今年も登場「桜もちっとドーナツ」は、桜もちをイメージして開発された春の定番商品。桜風味のもちっとした食感の生地と桜のお花の形をイメージした見た目が特長です。今回は、もちっと食感はそのままに、ふんわり感がアップした生地に改良。トッピングにいちごを使用することで、