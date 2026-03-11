アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcast番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。3月10日（火）の配信では、「電線愛好家」として活動する石山蓮華さんが登場。街頭のハトによる“フン被害”を回避するための実用的な知識を伝授した。リスナーから寄せられた「ハトが止まりにくい安全な電線の見極め方を知りたい」という質問に対し、石山さんは「トゲトゲです」と即答。「鳥よけのトゲトゲもあ