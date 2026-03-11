東海地方でも南海トラフ地震の危機が迫っていますが、企業や家庭の地震対策は進んでいるのでしょうか？普段の生活が自然に防災につながるという取り組み。「フェーズフリー」について取材しました。 【写真を見る】服や靴･コップも…普段使いのアイテムが備えに!? 災害時にそのまま役立つ“フェーズフリー” 遊び場も避難施設に 名古屋の街で聞いてみると… （街の人）Q.家庭で地震対策をしていますか