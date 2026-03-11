シェアリングテクノロジーがこの日の取引終了後に、神戸市を中心に住宅リフォーム事業などを展開するライフライン（神戸市垂水区）の全株式を４月１日付で取得し子会社化すると発表した。 シェアテクはサービスの高品質化に向けた自社施工体制の拡大を進めており、ライフラインの子会社化により、顧客の多様なニーズにより幅広く応えることが可能になると判断した。取得価額は非開示。なお、２６年