京都フィナンシャルグループは１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想の上方修正を発表した。経常収益予想を前回予想の２０２２億円から３６５３億円（前期比２．２倍）、最終利益予想を４５０億円から９５０億円（同２．６倍）に引き上げた。子会社の京都銀行における任天堂株式を中心とする株式売却益が当初予想を上回ることで、想定以上となった国債等債券売却損をカバーしている。 同時に期末配当