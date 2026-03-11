TICは3月10日〜4月12日の期間、照明ブランド「gram eight（グラムエイト）」から発表した、美濃焼の再生磁器を用いた新作照明「ORIGAMI LAMP ReWork」の、数量限定での先行予約販売を、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開催している。●クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」で数量限定・先行予約販売「ORIGAMI LAMP ReWork」は、岐阜県土岐市の陶磁器メーカーであるケーアイが展開する、再生磁器シリーズ「R