シーズン終盤を前に調子が上向いてきたのは、日本代表にとっても朗報だ。旗手怜央はセルティックで評価を再び高めつつある。今季は何度となく批判されてきた旗手。だが、直近の宿敵との２試合でインパクトを残したことで、好意的な声が聞かれるようになった。旗手は３月１日のリーグ戦のダービーマッチで、途中出場から終了間際に値千金の同点弾をあげた。PKを外したものの、自らこぼれ球を押し込んだことで、レンジャーズ相