11日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5586枚だった。うちプットの出来高が9110枚と、コールの6476枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の535枚（135円安85円）。コールの出来高トップは6万円の812枚（2円安2円）だった。 コールプット 出来高