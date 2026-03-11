11日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5435枚だった。うちプットの出来高が3232枚と、コールの2203枚を上回った。プットの出来高トップは5万1000円の343枚（235円安1005円）。コールの出来高トップは6万円の336枚（74円高365円）だった。 コールプット 出来高