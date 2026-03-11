11日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は174枚だった。うちプットの出来高が120枚と、コールの54枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の30枚（4円安4円）。コールの出来高トップは5万8000円の24枚（470円高1475円）だった。 コールプット 出来高前日比