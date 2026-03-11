テンポスホールディングス [東証Ｓ] が3月11日大引け後(17:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比4.2％増の22.3億円に伸びたが、通期計画の36.5億円に対する進捗率は61.1％にとどまり、5年平均の71.7％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比94.8％増の14.2億円に拡