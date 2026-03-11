「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」の1次ラウンドB組で10日（日本時間11日）、優勝候補筆頭の米国がイタリアに6－8で敗れるという波乱が発生。3勝1敗で同ラウンドを終えたものの、準々決勝進出に関しては11日（同12日）に行われるイタリア－メキシコ戦の結果次第となった。 ■メキシコ戦からオーダー変更 米国は先発ノーラン・マクリーン投手が初回、先頭か