中国メディアの環球時報などによると、中国国家コンピューターネットワーク緊急対応技術チーム/調整センター（CNCERT/CC）は10日、オープンソースの人工知能（AI）アシスタント「OpenClaw（オープンクロー）」の国内普及が急速に進んでいることを受け、その安全な使用に関するリスク警告を発出した。オーストリア人のピーター・スタインバーガー氏が開発したオープンクローは、大規模言語モデルがコンピューターを自律的に操作し、