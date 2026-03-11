中国が独自開発したT1200級超高強度炭素繊維が3月11日、世界で初めて公開されました。この成果は、関連分野における世界的な空白を埋めるものであり、中国が超高強度炭素繊維の製造分野で画期的な飛躍を遂げたことを示しています。今回発表されたT1200級炭素繊維は、中国の建材メーカー「中国建材集団（CNBM）」が独自で開発したもので、注目すべきは、これが実験室レベルの試作品ではなく、既に年間100トン規模の量産体制を確立し