◇プロ野球 オープン戦 広島 6-4 DeNA(11日、横浜スタジアム)DeNA先発・藤浪晋太郎投手が先発登板し、4回途中4失点(自責2)の投球内容となりました。「初回は良くなかったがそれ以降は割とテンポ良く投げられた」と登板後にコメントした藤浪投手。この日は立ち上がりに3本の安打を許すなど2失点を喫しました。それでも2回は三者凡退に打ち取り、3回も無失点に抑えます。4回にはバックのエラーから2アウト満塁のピンチを招いたところ