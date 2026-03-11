外務省の看板外務省は11日、中東情勢の悪化を受けて邦人退避用に政府が手配した民間チャーター機に、韓国籍やその家族ら12人が搭乗したと発表した。第三国で紛争など緊急事態が起きた際に日韓両国民の保護で協力するとの覚書に基づく措置で、初適用となった。外務省によると、チャーター機には邦人ら160人が搭乗。残った席を韓国籍の出国希望者とその家族に割り当てた。同機はサウジアラビアの首都リヤドを現地時間10日に出発