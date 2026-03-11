3児の母でタレントの小倉優子（42）が9日、自身のブログを更新。お酒をやめてから起きた“体調の変化”を明かした。【写真】「わかる〜その気持ち」禁酒で体調”に変化、小倉優子が食べたケーキや料理の数々小倉は「食欲が止まらない」と題し、おいしそうなケーキをはじめ食卓の写真を投稿。「お酒を飲まなくなってから、なぜか甘いものやジャンクフードが『食べた〜い！』となるんです!!」と、自身の変化を語っている。この