昨年3月、開花した東京・靖国神社にある標本木のソメイヨシノ民間気象会社ウェザーニューズ（千葉市）は11日、今年の桜（ソメイヨシノ）の開花日について、最新の予想を発表した。全国的に平年より早めの所が多く、19日に東京都心、岐阜市、名古屋市、高知市でスタートする見通し。東―西日本は3月中に各地で開花し、1週間から10日ほどで満開となる。同社によると、最近は春の陽気になった日もあり、東―西日本はつぼみが昨年