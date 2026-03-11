米ホワイトハウスで話すトランプ大統領＝3日（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは10日までに、トランプ大統領が側近の一部から、イランとの交戦の出口戦略を検討するよう促されていると伝えた。原油価格の高騰に加え、交戦が長引けば政治的な反発を招く可能性があるとの懸念が米政権内部にあるとみられる。トランプ氏は対イラン作戦の早期終結を視野に入れているとしている。同紙によ