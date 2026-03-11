Image: KOMERI.COM 2024年4月14日の記事を編集して再掲載しています。突っ張り棒で設置がカンタン！ 窓ガラスとカーテンレールの隙間のせいで、光が漏れて眩しかったり、冬だと冷気が降りてきて寒いってことありますよね。100円でも買える突っ張り棒隙間をふさぐのに良いアイテムはそう多くはない中、コメリの「アテーナライフつっぱり式ハニカムシェード」は安くて機能的。壁に穴を開ける