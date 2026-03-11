【ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2】 4月 発売予定 価格：3,280円 HORIは「ホリパッド TURBO ミニ for Nintendo Switch 2」ブラック、ソーダ、ライム、カシス、モカを4月に発売する。価格は3,280円。 本製品はNintendo Switch 2用のミニサイズコントローラー。任天堂製品との適合性を確認した正式ライセンス商品で、サイズは約130（幅）×70（