【モデルプレス＝2026/03/11】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が3月10日、自身のInstagramを更新。祖母との2ショットを公開した。【写真】「今日好き」モテ男子「なんとなく口元似てる」祖母とのデートショット◆今井暖大、祖母とのパフェデートショット公開今井は「おばあちゃんとパフェデートからラーメン」とつづり、祖母との写真を投稿。フルーツがたっぷりと乗ったパフェを手に笑みを浮かべ、背後に写る祖母との仲