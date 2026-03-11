希望外の部署異動に落胆し『努力は無駄だったのか』と自信を失いかけた春。理由も告げられぬまま迎えた新年度直前、上司からの思いがけない一言が胸に響きます。異動の裏にあった真意とは？今回は筆者の友人から聞いた前向きになれるエピソードをご紹介します。 希望外の部署への異動 ある年の3月半ば、私に異動の内示が出ました。 その内容は、まったく希望していなかった部署への異動……。 事前に出していた希