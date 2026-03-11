シンガー・ソングライターのドージャ・キャットが、オペラとバレエを軽視した俳優のティモシー・シャラメを批判した。先日、ティモシーがインタビューの中で、オペラとバレエについて「誰も気にかけていないのに何とか存続させようとしている」分野と口にしたことに各方面から批判の声が上がる中、ドージャはTikTokに動画を投稿。オペラとバレエを「素晴らしい」芸術であると称えた。