オリーブ盆栽 香川県小豆島でオリーブの栽培・販売などを手掛ける小豆島ヘルシーランド。東日本大震災の復興を祈念し、2011年にスペインから樹齢千年を超えるオリーブの木「オリーヴ大樹」を取り寄せ、小豆島に植樹しました。 2024年からオリーヴ大樹のすぐ近くに、心と体を整える宿泊施設ウェルネスガーデン「千年オリーブテラス for your wellness」を営業しています。