有楽製菓の人気チョコレート菓子であるブラックサンダーシリーズから、2026年3月17日(火)に「濃抹茶サンダー」が登場します。厳選した2種類の宇治抹茶をぜいたくに使用し、ブラックサンダーならではのザクザク食感とともに本格的な抹茶の味わいを楽しめるという一品が編集部に届いたので、どんなブラックサンダーに仕上がっているのか実際に食べて確かめてみました。『濃抹茶サンダー』新発売 ｜お知らせ｜有楽製菓株式会社https:/