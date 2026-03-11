◆大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）４場所ぶりの十両の土俵となった西２枚目・友風（中村）が西筆頭・佐田の海（境川）に押し出されて１勝３敗となった。立ち合いの攻防から佐田の海の首根っこを押さえて、はたき込みを狙ったが、先に土俵から落ちたのは友風だった。「感覚的には落ちるかなと思ったのですが、仕方ないです」と首をひねった。はたき込みは友風の得意技でもある。通算勝ち星の４割以上を