◆大相撲春場所４日目（１１日・エディオンアリーナ大阪）西前頭９枚目・玉鷲（片男波）がこの日、幕内通算出場回数が、１４７１となり、前日並んだ元関脇・旭天鵬（大島親方）を抜き、歴代単独１位となった。玉鷲は、東前頭１１枚目・獅司（雷）と対戦、下手投げで敗れ、４連敗。激しい攻防となったが、土俵際で逆転された。幕内通算出場回数３位には１４４４回の元大関・魁皇、４位には１４３０回の元関脇・高見山、５位は１