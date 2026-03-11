◆オープン戦楽天１―３日本ハム（１１日・静岡）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が試合後、２軍の教育リーグ・オイシックス戦（鎌ケ谷）で約３週間ぶりに実戦復帰した清宮幸太郎内野手（２６）に言及した。清宮幸は、名護キャンプ中の２月１９日、中日との練習試合を急きょ欠場。後日、名護市内の病院で右肘関節炎で試合復帰まで約３週間と診断されていた。「いや、もうもう結果と内容、試合でしっかりね。感覚も全然なく