スポーツ庁が行った調査で、30代の女性の運動やスポーツの実施時間の1週間あたりの平均は30分で、同年代の男性と比べて半分以下だったことが分かりました。育児や仕事で忙しいことが背景にあるとみられます。スポーツ庁が行った「2025年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」によりますと、20歳以上の週1日以上のスポーツの実施率は51.7％でした。男女別に見ると、男性は55％、女性は48.8％となっていて、男女差は過去最大とな