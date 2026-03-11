【ジュネーブ＝船越翔】世界保健機関（ＷＨＯ）は１０日、イスラエルによるイランの燃料貯蔵施設への攻撃後にテヘランなどで黒い雨が降ったと報告されたことについて、呼吸器疾患などの健康被害を及ぼす恐れがあると懸念を表明した。広範囲での環境汚染が危惧されるとし、調査の重要性を訴えている。イスラエル軍は７日にテヘランにある複数の燃料貯蔵施設を空爆した。英ＢＢＣなど複数のメディアは、被害があった施設から黒煙