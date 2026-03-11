ナガセヴィータは2月21日、辻調理師専門学校（大阪市）で和菓子講習会を開催。和菓子の開発や製造に携わる関係者ら90人が参加した。講習会を開くのは2019年以来で東京でも実施した。冒頭、あいさつに立った万代隆彦社長は「ナガセヴィータに社名変更して、初めての講習会となる。プロの手によって、トレハを使った和菓子が生まれ変わる過程を見られるのを楽しみにしている。この機会を皆さまの技能の研鑽と、新しい菓子作りの