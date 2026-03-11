TBSでは、3月13日（金）から開催される「TOKYO CREATIVE SALON 2026」の期間中に、人気番組『クレイジージャーニー』をテーマにした架空の旅行代理店「クレイジージャーニー旅行代理店」を期間限定でオープンする。異国情緒あふれる「クレイジージャーニー旅行代理店」は、赤坂サカス広場のAKASAKAオブジェ横にオープン予定。見るからに違和感のある建物は、海外のリゾート地などでよく見かけるキオスク型の旅行代理店を思わせる。