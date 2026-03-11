ミラノ・コルティナ五輪ではSP首位発進した中井亜美(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで、銅メダルを獲得した中井亜美が、快挙から2週間余りを経て、自身の躍進を支えた“恩師”と喜びを分かち合った。【写真】中井亜美を優しく抱き寄せる振付師のウィルソン氏を見る（2枚目）中井のショートプログラム（SP）の振付を担当したカナダ人のデビッド・ウィルソン氏が、3月11日までに自身のイ