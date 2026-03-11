Ｊ１清水は１１日、三保グラウンドで１４日のホーム岡山戦に向けて練習を行った。前節のＣ大阪戦で今季初スタメンを飾ったＧＫ梅田透吾（２５）が、２０２１年から２年間期限付きで在籍した岡山からゴールを守る準備を進めている。７日のＣ大阪戦ではＰＫ戦の末に敗れたものの、９０分間で相手シュート１４本を０封。１試合平均セーブ数８・０、ペナルティーエリア内外でのセーブ率１００％でリーグ１位に躍り出た。それでも「