第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で大会２連覇を目指す侍ジャパンが１１日、米マイアミ空港に到着した。準々決勝以降は米フロリダ州マイアミのローンデポパークで行われる。２３年の前回大会も準決勝・メキシコ戦、決勝・米国戦を戦った球場だ。侍ジャパンは１次ラウンドの初戦・台湾戦で１３ー０の７回コールドで快勝発進。７日の韓国戦は８−６、８日のオーストラリア戦は４―３でいずれも逆転勝利し、１