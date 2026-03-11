ウィザーズ戦で攻め込むヒートのバム・アデバヨ＝マイアミ（NBAE・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBAのヒートに所属するバム・アデバヨが10日、マイアミで行われたウィザーズ戦で歴代2位となる83得点を記録した。2006年にコービー・ブライアントがマークした81得点を上回った。アデバヨは3点シュートを7本決め、フリースローだけで36点を稼いだ。チームは150―129で勝利した。1試合の歴代最多はウィルト・チェンバレ