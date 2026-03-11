追悼行事が行われた、千葉県旭市の津波に襲われた沿岸にある慰霊碑＝11日午後東日本大震災で関連死を含め14人が死亡し2人が行方不明となった千葉県旭市で11日、米本弥一郎市長や市民らが、津波に襲われた沿岸の飯岡地区にある慰霊碑前で、地震発生時刻に合わせ黙とうし、献花した。津波で当時80代の叔母高野フクさんが行方不明のままだという同市の無職加瀬登紀子さん（77）は「15年はあっという間で、震災当日も今日みたいに