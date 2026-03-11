衆院文科委で質問を聞く松本文科相＝11日午後松本洋平文部科学相が既婚女性と不倫関係にあったと週刊文春電子版が11日に報じ、松本氏は同日の衆院文部科学委員会で「内容を見ていない」と述べた。中道改革連合の泉健太氏への答弁。泉氏は報道が事実なのかどうかを尋ねて「説明責任を果たすべきだ」と指摘。松本氏は「報道されたことは承知しているが、委員会に出席して、まだ内容を見ていない。しっかり見た上で判断したい」と