１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１０日のＷＢＣ１次ラウンドＣ組のチェコ戦で日本が４戦全勝し前回大会から破竹の１１連勝で日本ラウンドを締めくくったことを特集した。大谷翔平（ドジャース）のアドバイスの後、復活の満塁弾を放った村上宗隆（ホワイトソックス）について、コメンテーターで出演の野球評論家・デーブ大久保氏は「（大谷の）左手（のアドバイス）の話をさせても