お笑いタレントの千原ジュニアが１１日、自身のインスタグラムで、偶然会った人物との２ショットをアップした。その相手は、「カラテカ」入江慎也氏。２０年７月にハウスクリーニング会社「ピカピカ」を設立し、社長を務めている。ジュニアは「名古屋駅でばったり入江！２５年前バイク事故のリハビリに通う私をサポートしてくれた優しい後輩！」と明かし、「＃カラテカ入江＃ピカピカ」とハッシュタグを添えた。この投稿に