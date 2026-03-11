富山市八町の国道８号交差点で起きた、男子中学生と母親が死亡した交通事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）容疑で逮捕された男の乗用車が時速１４０キロ超のスピードを出し、赤信号を無視して交差点に進入したとみられることが、捜査関係者への取材でわかった。事故は７日午前５時半頃に発生。同市布目、会社員上田絵莉加さん（３８）の軽乗用車に乗用車が左から衝突し、上田さんと、同乗していた息子で中学