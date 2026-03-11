主婦・主夫層の実態や本音を調査する機関「しゅふJOB総研」は、2026年3月10日に「年収の壁の理解に関する調査」の結果を発表した。本調査は、ビースタイル スマートキャリア登録者および求人サイト「しゅふJOB」登録者552名を対象に、2026年1月17日〜31日までの期間、インターネットリサーチ(無記名式)にて実施された。○年収の壁に関する制度「理解していない」33.2%年収の壁の理解度について年収の壁に関する制度について、自身