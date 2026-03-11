大相撲春場所４日目（１１日、大阪府立体育会館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が日本相撲協会に「左肩関節脱臼、３週間の安静加療を要する見込み」との診断書を提出して休場した。前日３日目に幕内藤ノ川（２１＝伊勢ノ海）に敗れ、初日から３連敗。序盤で大きく出遅れ、３場所ぶり６度目の優勝は極めて厳しい状況となっていた。左肩は昨年１１月の九州場所で負傷した箇所。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「（本人