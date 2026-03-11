米NVIDIAは3月10日（現地時間）、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.79」を公開した。ホットフィックス版ドライバで適用された不具合の修正をメインブランチに統合したほか、最新ゲームタイトルへの対応が図られている。「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 595.79」公開。Hotfix版の不具合修正を統合、Windows版『デススト2』対応へ『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』『Crimson