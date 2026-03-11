ソン・フンミン（33、LAFC）の子を妊娠したと偽り、現金を脅し取ろうとしたグループに対し、検察は2審でも懲役刑を求刑した。恐喝グループは控訴審で、ソン・フンミンへの謝罪の言葉を口にする一方で、自身の身元が特定されることへの恐怖を訴え、善処を求めるという自己中心的な態度を見せた。【写真】ソン・フンミンの元恋人ソウル中央地裁は3月11日、恐喝などの疑いで起訴された20代女（ヤン被告）と40代男（ヨン被告）に対する